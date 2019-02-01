Азербайджанские радикалы вновь потерпели фиаско

Еще одна попытка радикальной оппозиции в Азербайджане потерпела фиаско. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что радикальная оппозиция, заявляющая о том, что в митинге на стадионе "Махсул" 19 января якобы принимали участие десятки тысяч людей, смогла спустя 12 дней собрать у памятника такой исторической личности, как Мамед Эмин Расулзаде, всего 200-300 человек, что вызывает определенные вопросы.

"Кто и что на этот раз помешали тем "десяткам тысяч" собраться на этом мероприятии?" - говорит Гулиев.

Он отметил, что заранее было известно о жалком и слабом положении радикальной оппозиции с точки зрения реальной социальной базы, и все объективные круги отметили, что радикальная оппозиция не может опираться на массовую социальную базу в Азербайджане.

Эксперт сказал, что одним из вопросов также является превращение памяти и наследия такой исторической личности, как Мамед Эмин Расулзаде, в способ осуществления своих политических целей.

"Это подтверждает, что попытки использования символов истории независимости Азербайджана не имеют никаких перспектив. Государством осуществлены последовательные мероприятия в увековечении символов и событий истории независимости Азербайджана, Президент Ильхам Алиев объявил 2018 год "Годом Азербайджанской Демократической Республики", - отметил эксперт.

"Выразителем какого социального заказа или социальной потребности может считаться группа из 200-300 человек?" - спрашивает главный редактор газеты.

Эксперт сказал, что последнее мероприятие радикальной оппозиции еще раз продемонстрировало, что подобные течения и группировки не имеют перспективы в азербайджанском обществе, а также показало желание общественности быть как можно дальше от них.

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