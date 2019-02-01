Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в республиканском совещании по случаю Дня молодежи
1 февраля 2019 11:33 433
1 февраля в Баку прошло республиканское совещание, посвященное Дню азербайджанской молодежи.
Как передает Day.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в совещании.
Глава государства выступил на мероприятии с речью.
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