Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в республиканском совещании по случаю Дня молодежи

1 февраля 2019 11:33

1 февраля в Баку прошло республиканское совещание, посвященное Дню азербайджанской молодежи.

Как передает Day.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в совещании.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

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