Новые назначнения в Милли Меджлисе

В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана избраны новые члены дисциплинарной комиссии парламента. Об этом передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, в состав комиссии вошли Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малик Гасанов, Севиндж Гусейнова, Фазаил Ибрагимли, Малахат Ибрагимгызы, Миркязым Кязымов, Парвин Керимзаде, Хикмет Мамедов, Саттар Мехбалыев и Фазиль Мустафа.

Ранее в состав комиссии входили Агаджан Абыев, Малахат Ибрагимгызы, Ханлар Фатиев, Миркязым Кязымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Кямран Набизаде.

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