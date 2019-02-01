Президент Ильхам Алиев наградил медалями "За отвагу" братьев, спасших семью в Украине

1 февраля 2019 13:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За отвагу" Сабира Адиль оглу Ширинова и Умуда Адиль оглу Ширинова за личную отвагу, проявленную во время спасения людей, чьи жизни подвергались опасности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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