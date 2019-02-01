Пашиняна назвали угрозой армянской государственности

Слова Пашиняна это пустые заявления, которые ни на чем не основаны. То, что он говорил год назад, потом, когда захватывал власть или то, о чем заявлял всего месяц назад, - это совершенно разные и друг другу противоречащие заявления.

Об этом заявил в беседе с корреспондентом EADaily экс-депутат парламента, председатель Союза "Конституционное право" Айк Бабуханян.

По его мнению, в Армении произошел "оранжевый" переворот, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия не могут не беспокоить, так как во власть пришли люди, которые не только на сознательном, но и на подсознательном уровне являются носителями антироссийских подходов, о которых они очень много и часто высказывались как с трибуны парламента и на страницах СМИ, так и на митингах и разных площадках.

"Меня беспокоит тот факт, что Пашинян ведет политику порчи отношений с партнерами, и речь не только о России. У нас назревает другая, очень серьезная проблема - новая власть ставит под удар отношения с Ираном. Учитывая сегодняшние геополитические реалии, это косвенным образом может отразиться и на армяно-российских отношениях. Очевидно, что мы близки к тому, чтобы испортить отношения с Ираном. Об этом свидетельствуют заявления депутата незаконно избранного парламента от фракции блока "Мой шаг" Никола Пашиняна, который назвал Иран "авторитарной страной" и после не принес извинений. Я считаю, что это было спланированной акцией, и подобные акции будут продолжаться. Вспомните заявление самого Пашиняна о том, что Армения может закрыть границу с Ираном, и другие тревожные звоночки в этом контексте, которые ясно показывают, что под давлением США Армения ведет определенную политику отказа от тех отношений, которые мы имеем сегодня", - констатировал Бабуханян.

По мнению экс-депутата, смена власти в Армении была нужна для решения тех геополитических задач, которые есть в нашем регионе, и вскоре это станет всем заметно.

Бабуханян уверен, что ни по кадровому, ни по умственному потенциалу новые власти не способны вести нужную Армении внешнюю политику.

"Они пытаются балансировать, лавировать, выкручиваться и делают бессмысленные шаги и столь же бессмысленные заявления. А все это может привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до потери государственности. И это я говорю не просто так: к сожалению, мы видим реальную угрозу национальной безопасности, которая может привести к потере государственности", - заявил он в интервью.

Султан Керим