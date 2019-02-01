Группа молодежи удостоена наград Президента Азербайджана

1 февраля 2019 13:59

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о вручении Президентских наград для молодежи на 2019 год Гаджизаде Гусейнхану Салех оглу, Гасанову Масару Фуад оглу, Раджабли Саре Рауф гызы, Мехмандарову Мустафе Адиль оглу, Мирзаммедовой Нигяр Мубариз гызы, Шахверанову Аллахверди Умуд оглу, особо отличившимся в сферах культуры, науки, образования и общественной деятельности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az