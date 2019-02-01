Группа молодежи удостоена наград Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о вручении Президентских наград для молодежи на 2019 год Гаджизаде Гусейнхану Салех оглу, Гасанову Масару Фуад оглу, Раджабли Саре Рауф гызы, Мехмандарову Мустафе Адиль оглу, Мирзаммедовой Нигяр Мубариз гызы, Шахверанову Аллахверди Умуд оглу, особо отличившимся в сферах культуры, науки, образования и общественной деятельности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.