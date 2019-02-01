Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с братьями Шириновыми, спасшими семью в Украине - ФОТО

1 февраля 2019 15:56

1 февраля в Бакинском конгресс-центре по завершении республиканского собрания, посвященного Дню азербайджанской молодежи, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с нашими соотечественниками, проживающими в Украине, братьями Сабиром и Умудом Шириновыми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства за мужество, проявленное во время спасения людей, жизнь которых подверглась опасности, наградил их медалью "За отвагу".

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