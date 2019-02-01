Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада №6 в Баку - ФОТО

1 февраля 2019 16:06

1 февраля Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового детского сада №6 при МВД, построенного в Хатаинском районе Баку.

Как передает Day.Az, Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие детского сада.

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