Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада №6 в Баку - ФОТО
1 февраля 2019 16:06 758
1 февраля Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового детского сада №6 при МВД, построенного в Хатаинском районе Баку.
Как передает Day.Az, Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие детского сада.
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