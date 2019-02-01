Сиявуш Новрузов о тайном финансировании радикальной оппозиции
В Азербайджане необходимо подготовить новый законопроект "О политических партиях".
С таким предложением на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана выступил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, некоторые оппозиционные партии не представляют свои финансовые отчеты Центральной избирательной комиссии или же представляют нулевую отчетность.
Новрузов также сказал, что если у них нет финансирования, то откуда у них офисы, работники, телохранители.
"Все это делается за счет теневых источников. Необходимо выявить эти источники. Митинги, диверсии - все это осуществляется за счет скрытого финансирования. Все это делается на основе поручения, и те, кто финансирует их, тот и дает поручения. Для них нет таких понятий, как народ, государство, только выполнение заказов. Считаю, что необходимо противостоять всему этому в рамках законодательства", - добавил Новрузов.
Председатель парламентского комитета отметил, что лица, которых из-за рубежа используют против Азербайджана, не способны что-то поменять.
"Они только могут оскорблять. Если так, то мы должны дать им отпор. Мы на протяжении многих лет занимаемся политикой и хорошо знаем их тактику и механизмы", - отметил Новрузов.
По его словам, по мере развития Азербайджана все больше ухудшается положение тех сил, которые действуют против страны.
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