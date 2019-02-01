Последнее письмо армянского политзаключенного, скончавшегося после 44-дневной голодовки

На сайте Haynews.am опубликовано последнее письмо арестованного 4 декабря 2018 года, объявившего голодовку и скончавшегося несколько дней назад в УИУ "Нубарашен" Мгера Егиазаряна, которое он написал за несколько дней до своего ареста и поручил опубликовать, когда он скажет, передает Day.Az со ссылкой на Tert.am.

В письме говорится:

"Еще в июле 2018 года меня предупредили, что СНБ моей страны осуществляет прослушку моих телефонных разговоров. Естественно, я принял это к сведению, но продолжил говорить по привычке, как и говорил последние 28 лет - открыто, свободно выражая свое мнение, всегда говорил о том, что делаю, поскольку всегда был далек от каких-то тайных действий...

За эти месяцы, в силу своего характера, я пытался идти навстречу всем, кто ко мне обращался, никогда не обращал внимания на некоторых подлецов, которые могли бы мою помощь превратить во что-то иное... Бог с ними...

Вот так я жил и помогал.

В октябре 2016 года я приобрел сайт HayNews.am, со своими замыслами создал новостной сайт, на котором освещались повседневные события в стране, без каких-либо исключений - политические, экономические, культурные, спортивные, экологические и общественные вопросы считались главными.

В течение нескольких месяцев была предпринята попытка "разглядеть за спиной" сайта некоторых людей из моего окружения, но тщетно, поскольку никого не было. Я с моими друзьями и родными, в основном на общественных началах, претворили мои идеи в жизнь, задействовав новостной сайт. В течение многих лет для сохранения сайта я постоянно занимал деньги у своего окружения, затем, возвращая их, некоторые суммы были на стадии возвращения.

При всем этом, уже на протяжении нескольких дней СНБ страны по очереди вызывает людей, с которыми я переговаривался или общался посредством SMS. Не знаю, что они ищут, чего добиваются, сделав из меня нового "преступника", как сделали это много лет назад...

30 лет не могли заставить меня замолчать, и сейчас не буду молчать, я и копейки у государства не крал, любил свою родину больше, чем те, кто делает из меня "преступника" - нынешние власти.

У меня есть свое четкое представление об апрельских событиях и после них, о всех процессах, произошедших за последние месяцы, и я всегда высказывался. Пока что я полностью не представляю, для кого или против кого делается все то, что связано со мной, но я убежден, что нечестный и несправедливый избрали способ и стиль действий в отношении меня.

У меня нет цели оправдываться или какой-либо другой, все что бы не представили обо мне, со всей ответственностью заявляю, никак не связано с действительностью".