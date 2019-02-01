В Армении назревает новая революция - уже в соцсетях

Как ни стараются власти Армении отвлечь внимание общественности от скандала с премиями, выписанными по итогам года чиновникам, ничего не получается. Высокие материи и фантастические прожекты, о которых говорят Никол Пашинян и его команда, оказались куда менее интересны гражданам, чем хлеб насущный. В данном случае хлеб - это деньги, на появление которых в карманах рядового армянина рассчитывали после апрельского переворота. И они появились, но только в карманах бывших рядовых армян, ставших сегодня властью.

Накануне вечером пользователь Facebook Сурен Ареенц сделал запись, которая уже набрала около трех тысяч лайков, столько же перепостов и несколько сот комментариев.

Газета "Голос Армении" приводит перевод поста на русский язык:

"Господин председатель КГД Давид Ананян, приглашаю вас посетить Реабилитационный центр защитника отечества. чтобы объяснить Лаэрту, почему для восстановления его слуха у государства денег не нашлось, а вот ваша секретарша получила в подарок миллионы драмов. Объяснить Давиду, во имя чего он потерял ноги, если сегодня государство не может приобрести для него протезы, но вас одаривает исчисляемой миллионами премией.

Приглашаем вас пообедать с ребятами, потерявшими руки, чтобы вы дали им ответ на вопрос, почему у них нет рук, а государство не дает по рукам таким руководителям, как вы. Приглашаем также послушать вопросы тех, уже 35-летних, парней с параличом мозга, которые произведут на вас впечатление неразумных детей, но каждый из заданных ими вопросов покажется куда более разумным и адекватным, нежели ваши разъяснения. Приглашаем хотя бы недолго посмотреть в глаза этим парням", - написал Ареенц.

Султан Керим