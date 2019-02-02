Молодежная политика Президента Ильхама Алиева как залог дальнейшего развития Азербайджана

Азербайджанское государство постоянно проявляет трогательную заботу и внимание к делам молодежи. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что правильное, в том числе, морально-патриотическое воспитание, достойное современное образование и создание благоприятных условий для успешного карьерного роста молодых людей в дальнейшем представляют собой сегодняшний задел для успешного будущего Азербайджана. Руководство страны планомерно реализует специальные программы по развитию молодежи во всех сферах жизни. Неудивительно, что в торжественном мероприятии - республиканском собрании, посвященном дню молодежи, участвовали первые лица государства Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Поздравив собравшихся с Днем молодежи, Президент Ильхам Алиев напомнил, что этот день учрежден по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, отметил, что Общенациональный лидер всегда с большой любовью и заботой относился к молодежи. Глава государства подчеркнул, что современная молодежная политика началась в Азербайджане с 1994 года, когда глава государства создал Министерство молодежи и спорта, что открыло новые возможности для молодежи. Президент Ильхам Алиев отметил, что в нашей стране реализуются государственные программы, связанные с молодежью, проводятся различные престижные мероприятия, сообщил, что в регионах открыты центры молодежи, олимпийские спортивные комплексы.

Президент на примере истории своей семьи рассказал, как в конце прошлого века Азербайджан усилиями национального лидера Гейдара Алиева шел к независимости, с какими трудностями сталкивался. В том числе, Президент Ильхам Алиев отметил трагедию 20 января, в результате которой его отец попал в опалу советского руководства, но несмотря на угрозу ареста, остался верным делу защиты судьбы своего народа.

"В то время мой отец Гейдар Алиев был пенсионером. 21 января он пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и довел свою позицию до всего мира. Я был рядом с ним. Он провел там пресс-конференцию и решительно осудил Советский Союз, Коммунистическую партию и ее руководство, довел это чудовищное преступление до всего мира. Потому что в то время наше слово не доходило до мира. Это был еще период Советского Союза. До его распада оставалось еще два года. Слова такой известной личности, как Гейдар Алиев, по этому вопросу немедленно были доведены до мира, и мировая общественность узнала об этом. Это был естественный и в то же время очень смелый шаг, так как азербайджанский народ, его интересы были для Гейдара Алиева превыше всего", - сказал глава государства.

Как сообщил Президент Ильхам Алиев, Гейдар Алиев, как человек, глубоко знавший советскую систему, сознательно бросил вызов советской системе, заранее зная об опасных последствиях такого смелого шага. Он знал, что последуют репрессии: "По имеющимся у нас данным, советское руководство в Москве было разгневано его выступлением и дало указание арестовать его. Ему удалось вернуться в Баку. Однако ему и в Баку не дали жить. В Баку на него было оказано большое давление, поэтому он уехал в Нахчыван и стал жить там. Спустя некоторое время народ избрал его председателем Верховного Меджлиса Нахчывана. Путь, ведущий к независимости, начался именно с Нахчывана, так как именно Гейдар Алиев поднял и утвердил в парламенте Нахчывана трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики как государственный флаг...".

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня в счастливую пору независимости каждый патриотически настроенный азербайджанец по праву гордится тем, что является гражданином независимой Азербайджанской Республики. Нашей молодежи принадлежит огромная роль во всестороннем развитии страны. Молодежь очень успешно работает в различных отраслях, вносит большой вклад в общее развитие страны.

Конечно, не секрет, что современное образование и воспитание молодежи в национально-патриотическом духе - сегодня неотъемлемые приоритеты государственной политики Азербайджана, которую как продолжатель курса национального лидера Гейдара Алиева сегодня эффективно на регулярной основе претворяет в жизнь Президент Ильхам Алиев.

"Основным направлением для молодежи, конечно, является образование. Обращаясь ко всей молодежи, я призываю ее уделять большое внимание образованию, так как в сегодняшнем мире знания и грамотность находятся на переднем плане. Сегодня мир развивается так быстро, технологии так стремительно идут вперед, что без знаний и грамотности очень трудно найти достойное место в жизни. Молодежь должна быть профессиональной. Молодежь, в какой бы сфере ни работала, должна стремиться к повышению своего профессионализма", - сказал Президент.

Напомним, что в республике уже много лет осуществляется программа "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", призванная расширять развитие человеческого капитала, как решающего фактора для перехода на "экономику знаний" и модернизации страны. Уже реализованы новые образовательные программы, широко внедряется использование в преподавании современных технологий и инноваций, успешно завершена "Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах" и принята новая "Государственная программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".

В своем выступлении Президент положительно оценил тенденцию волонтерства молодежи и призвал еще шире использовать его в интересах государства. "Наша молодежь работает сегодня в различных отраслях экономики, в государственных организациях. Я рекомендую государственным организациям выдвигать молодежь, потому что обществу очень нужны и потенциал, и активность молодежи, и ее новый взгляд на вопросы. Я рекомендовал всем государственным организациям привлекать волонтеров. Пусть волонтеры пройдут практику в государственных структурах, министерствах, других государственных организациях. Я рекомендую это и частному сектору. Мы создали прекрасные условия для частного сектора. За последние 15 лет число функционирующих в Азербайджане частных предприятий увеличилось с 60 тысяч до 130 тысяч. Это - проявление реформ в экономической сфере. Они тоже обязательно должны привлекать молодежь, чтобы и молодежь проходила практику, и быстрыми темпами шел процесс подготовки", - отметил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев.

Президент также отметил, что азербайджанская молодежь должна быть профессиональной, воспитываться в национальном и патриотическом духе. "Мы по праву можем гордиться нашей молодежью", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что большинство наших шехидов - молодые люди, отметил, что главная обязанность каждого юноши и девушки должна заключаться в укреплении нашей независимости.

По словам Президента Ильхама Алиева, воспитание молодежи в национально-патриотическом духе жизненно необходимо, так как им предстоит защищать национальные интересы государства и народа. "Апрельские бои - наша славная историческая победа и абсолютное большинство участников тех операций - молодежь...Мы живем в условиях войны, она еще не завершена и каждый миг мы должны быть готовы к освобождению наших земель от оккупантов", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев рассказал собравшимся об успехах, завоеванных Азербайджаном в последние годы, о социально-экономическом развитии, подчеркнул повышение международного авторитета страны, отметил укрепление ее позиции в правовом, политическом и других аспектах в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Президент с удовлетворением отметил, что наша страна - одна из самых стабильных в мире и добавил: "Полагаю, Азербайджан с точки зрения международной политики можно считать образцовой страной. Наша зарубежная политика - логическое продолжение внутренней".

Как справедливо отметил Президент, 25 лет независимости доказали, что Азербайджан на верном пути - начиная с 1993-го года, идет исключительно дорогой развития и прогресса. "Мы на правильном пути, так как знаем, что наша политика отвечает интересам народа", - подытожил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В заключение отметим, что основу современной молодежной политики Азербайджана составляют указы и госпрограммы, различные нормативно-правовые акты, принятые по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в самом начале его прихода к власти. Великий лидер Азербайджана в ту нелегкую смутную пору справедливо полагал, что будущее страны находится в руках молодежи, по его словам, "обладающей здравым смыслом, патриотической молодежи и молодежи, любящей свой народ и свою нацию". Сегодня Азербайджан на государственном уровне продолжает его дело, проявляя чуткую заботу и внимание к благополучному и всестороннему развитию молодежи. Несомненно, наши юноши и девушки - сила и мощь нашей страны, важнейший стратегический и кадровый ресурс. Но, прежде всего, это наши бесценные дети, которым суждено в дальнейшем строить будущее Азербайджана, защищать и возвеличивать нашу страну в славных традициях азербайджанского народа.

Сабухи Иманов