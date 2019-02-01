Европарламент предъявил Азербайджану необоснованные обвинения

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана должен направить письмо протеста Европейскому парламенту, принявшему резолюцию по Азербайджану с резкими заявлениями.

Об этом в пятницу на заседании парламента сказал депутат Фазаил Агамалы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Европейский парламент вновь продемонстрировал предвзятую позицию в отношении Азербайджана, стране были предъявлены необоснованные обвинения.

"Это является наглядным примером двойных стандартов. С сожалением стоит отметить, что Европарламент, международные организации не комментируют происходящее в Армении. Не было никаких обсуждений в связи со смертью в результате голодовки в армянской тюрьме политического активиста. Европейские организации, защищая Армению, стимулируют ее захватническую политику против Азербайджана. Существует двойной подход в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом", - отметил Агамалы.

По словам депутата, в письме протеста необходимо потребовать, чтобы был положен конец двойным стандартам.

"По мере укрепления, повышения авторитета Азербайджана, углубления реформ в стране антинациональные силы переходят в атаку", - сказал депутат.