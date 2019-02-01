Президент Ильхам Алиев: Наша молодежь должна воспитываться в национальном духе, духе патриотизма
1 февраля 2019 21:17 167
Азербайджанская молодежь должна воспитываться в национальном духе, духе патриотизма.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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