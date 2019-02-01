Президент Ильхам Алиев: Мы не должны ограничиваться достигнутыми успехами, всегда должны смотреть вперед

Мы не должны ограничиваться достигнутыми успехами, всегда должны смотреть вперед.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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