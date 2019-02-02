ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщает пресс-сслужба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Коханеби Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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