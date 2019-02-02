Ветеран карабахской войны: Лишь бы народ был жив, лишь бы жил в веках независимый Азербайджан

На нас, молодых людей, которые являются будущим Азербайджана, возлагаются очень большие задачи. Об этом во время выступления на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана и состоявшемся с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, сказал ветеран Карабахской войны, старший лейтенант Кямиль Мусави, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Одна из этих задач и главная из них - это быть патриотами. Каждый молодой человек должен быть патриотом и любить Родину. Быть патриотом не только означает надеть военную форму и стать военным. Быть патриотом не только означает, надев военную форму, находиться в окопах", - сказал Мусави.

Он отметил, что патриотизм - это добросовестное служение каждого человека Родине, своему народу, нации в своей сфере.

Мусави сказал, что представляет на мероприятии как азербайджанскую армию, так и карабахских ветеранов. "Хочу отметить наш неизменный боевой настрой. Мы всегда мечтаем освободить родные земли от врага", - сказал он, добавив, что ветераны не останутся от этого в стороне.

"Правда, кто-то может подумать: как могут сражаться люди, лишившиеся какой-то части своего тела? Но безногие - ползком, а слепые - на ощупь вступят в бой. Лишь бы наш народ был жив, лишь бы жил в веках наш независимый Азербайджан", - сказал старший лейтенант.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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