ИСЕСКО осудила действия Армении на оккупированных территориях Азербайджана - ФОТО

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) распространила заявление, в котором осуждает действия Армении по строительству водного канала из Сарсангского водохранилища на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ИСЕСКО расценивает попытку Республики Армения построить новый канал на оккупированных Арменией территориях Азербайджана как грубое нарушение международного права.

Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри заявил, что экспансионистский план Армении направлен на изменение ситуации на оккупированных территориях Азербайджана и разграбление природных ресурсов Азербайджанской Республики, государства-члена ИСЕСКО. Он рассматривает это как нарушение прав частной и государственной собственности и международного права, а именно четвертой Женевской конвенции, в которой говорится, что "оккупирующее государство обеспечивает защиту гражданских лиц на оккупированных территориях". Генеральный директор ИСЕСКО призвал международное сообщество и международные правозащитные организации принудить Армению отказаться от своего экспансионистского плана, направленного на развитие экономики страны за счет использования природных ресурсов Азербайджана, и политики этнической чистки, а также призвать ее незамедлительно освободить оккупированные территории Азербайджана с целью установления мира и безопасности в важном регионе мира.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook