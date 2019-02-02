Рекордные показатели в экономике являются реальностью сегодняшнего развития Азербайджана

Одним из фундаментальных принципов социально-экономического развития Азербайджана является сохранение стабильности в стране. Об этом руководитель медиа-группы Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев сказал Trend в связи с речью Президента Ильхама Алиева на конференции, посвященной итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы", передает Day.Az.

По его словам, социально-экономическое развитие каждой страны связано с сохранением стабильности в этой стране, а также прогрессивными шагами, предпринятыми по улучшению благосостояния народа, что в достаточной мере находит свое отражение в Азербайджане.

"Как отметил в своей речи глава государства, в рамках третьей Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов были выполнены все поставленные задачи. Рекордные показатели в экономике являются реальностью сегодняшнего развития страны. Успешно продолжается развитие и в других сферах. Как я ранее отметил, фундаментом всех успехов являются стабильность, единство народа и власти", - добавил эксперт.

Он отметил, что за последние 15 лет ВВП Азербайджана вырос в 3,3 раза, промышленный потенциал - в 2,6 раза.

"За прошедший период валютные резервы Азербайджана выросли в 24 раза, и составляют 45 миллиардов долларов. В Азербайджан были вложены 250 миллиардов долларов инвестиций, открыто примерно два миллиона рабочих мест, за 15 лет зарплаты выросли в семь, пенсии - в девять раз. За всеми этими успехами стоят большой труд главы государства, его воля и прогрессивные политические взгляды. Наряду с указанными фактами, в Азербайджане в течение 15 лет были капитально отремонтированы и реконструированы более 3200 школ, построены и реконструированы 640 медицинских учреждений, в регионах созданы 44 олимпийских центра, сумма кредитов, выдаваемых предпринимателям на льготных условиях, превысила 2 миллиарда манатов", - добавил Гулиев.