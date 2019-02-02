Cын шехида: В основе политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева лежит принцип социальной справедливости

В основе политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева лежит принцип социальной справедливости. Об этом во время выступления на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана и состоявшемся с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, сказал сын шехида полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджева - Акшин Оруджлу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Оруджлу отметил, что гордится тем, что является сыном Рагуфа Оруджева, ставшего героем-шехидом в апрельских боях.

"То, что в апрельских боях мой отец стал шехидом во имя Родины, вселяет большое чувство гордости", - сказал он. Победа азербайджанской армии в апрельских боях - это победа не только армии, но и главы азербайджанского государства, добавил Оруджлу.

"Апрельские бои показали всему миру мощь, волю и решимость азербайджанской армии. Эту силу, это вдохновение азербайджанская армия черпает именно в Вас. Всем известно, что защита земли, свободы и независимости государства не обходятся без потерь. Наши мужественные герои, ставшие шехидами за Родину, за землю, всегда будут жить в нашей памяти", - сказал он.

Сын шехида отметил, что обучается в Университете АDА. "В настоящее время обучаюсь в престижнейшем университете нашей страны, и государство поддерживает нас. Как и обучение членов других семей, нуждающихся в социальной защите, мое обучение также оплачивает государство", - сказал он.

Оруджлу добавил, что встреча с семьями шехидов, состоявшаяся четыре дня назад, забота, проявленная о пожилых родителях шехидов с чувством гордости были восприняты азербайджанским народом. Это стало прекрасным примером для молодежи. Только в минувшем году были предоставлены квартиры, индивидуальные дома 5900 вынужденным переселенцам, и этот процесс продолжится и в нынешнем году. На сегодня 6650 семьям шехидов государство предоставило квартиры, дома, а более чем 6 тысячам семей шехидов - легковые автомобили, отметил он.

Оруджлу сказал, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов, в 2016 году его семья, как и другие семьи шехидов, получила пособие в размере 11 тыс. манатов.

"Мы решили присоединиться к работе по пропаганде карабахских бойцов, ветеранов, шехидов. С этой целью члены семей шехидов апрельских боев 2016 года создали Общественное объединение. Надеемся, что своей работой мы вносим хотя бы небольшой вклад в политику, осуществляемую государством в этой области. Надеемся, что этому возрадуются и души наших родителей. Мы, молодежь, считаем, что взамен любой нашей потери тысячи молодых людей готовы продолжить их славный путь", - сказал Оруджлу.

Он подчеркнул, что в основе политики главы азербайджанского государства лежит принцип социальной справедливости. "Вы и Первая леди Мехрибан Алиева всегда с особым вниманием и заботой относитесь к лицам, нуждающимся в социальной защите, всегда находитесь рядом с семьями шехидов. Граждане Азербайджана всегда ощущают эту заботу. Ваша поддержка молодежи и социальная политика вызывают у нас веру и уверенность в себе", - сказал Оруджлу, еще раз выразив благодарность за внимание и заботу о наследниках шехидов.