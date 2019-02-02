Айдан Рамазанова: Азербайджанская молодежь гордится успехами, достигнутыми государством

БАКУ /Trend/ - Работа, проводимая по инициативе Общественного объединения "Региональное развитие", с удовлетворением воспринимается в регионах Азербайджана. Об этом во время выступления на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана и состоявшемся с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, сказала представитель Общественного объединения "Региональное развитие" Айдан Рамазанова, сообщает Trend.

Она отметила, что цель Общественного объединения "Региональное развитие", основанного в 2016 году Фондом Гейдара Алиева, заключается в осуществлении общественного контроля в регионах, активном участии в социальной, общественной и культурной жизни страны, оказании широкой поддержки мерам, реализуемым государством в области развития регионов. В этом направлении Общественное объединение регулярно проводит в регионах встречи, интересуется проблемами граждан, рассматривает их обращения и находит пути решения.

Рамазанова подчеркнула, что благодаря непосредственной поддержке Президента Азербайджана и Первой леди нашли свое положительное решение многочисленные обращения граждан, связанные с социальными вопросами, вопросами инфраструктуры, самозанятости, здравоохранения и др. Например, в том числе был реализован проект "Социальные сады", отметила представитель Объединения.

Рамазанова добавила, что в рамках проекта для 125 семей шехидов, инвалидов и малообеспеченных семей были созданы интенсивные фруктовые сады. Эти сады сыграют важную роль в улучшении их благосостояния.

"Мы недавно вернулись из Агсуинского района. Хотела бы передать Вам приветствия его жителей. Границы земельных участков, выданных жителям районного села Элабад, долгое время были неопределенными, и жители села испытывали трудности при возделывании земли и использовании предоставленных государством льгот", - добавила она.

Рамазанова сказала, что по инициативе Общественного объединения соответствующая структура в короткий срок определила точные границы земель, гражданам были вручены соответствующие документы на собственность. Кроме того, была оказана необходимая помощь при вспашке посевных площадей и сборе урожая.

"Таких примеров очень много. Хотелось бы отметить, что всю эту работу население, в частности молодежь в регионах, воспринимает с большим удовлетворением, это вызывает у них душевный подъем и еще больше укрепляет веру в государство", - сказала она.

Рамазанова отметила, что в этой работе они всегда опираются на поддержку Президента Азербайджана и Первой леди. "Ваша забота о людях, чуткий подход к решению их проблем придает нам и всей молодежи стимул", - сказала она.

По ее словам, азербайджанская молодежь внимательно следит за происходящими во всех сферах процессами развития и гордится успехами, достигнутыми государством.

"Под Вашим руководством наши государственность, политическая и экономическая независимость еще больше укрепились. Сегодня наша страна превратилась в пространство, где проводятся международные мероприятия, форумы, авторитетные спортивные соревнования. Вся эта работа, проводимая во имя благополучия нашего народа, еще больше повышает у азербайджанской молодежи веру в счастливое будущее. С целью повышения социальной активности молодежи в регионах, развития их навыков и способностей, обеспечения их участия в реализуемых проектах мы привлекли к нашей широкой деятельности и волонтеров", - сказала Рамазанова.

Она сказала, что в настоящее время около 500 волонтеров поддерживают все инициативы Общественного объединения и принимают активное участие в различных спортивных соревнованиях, марафонах, медицинских акциях, а также в мероприятиях по медицинскому, правовому и экологическому просвещению населения.

"Как члены Общественного объединения "Региональное развитие" мы регулярно посещаем регионы, в том числе прифронтовую зону. В ходе этих поездок мы становимся свидетелями высокого душевного подъема, национального единства и солидарности нашего народа. Эти чувства людей исходят из веры в Вас и Мехрибан ханум. Вы отмечаете праздники, радостные дни, даже дни рождения с народом, беженцами и вынужденными переселенцами, семьями шехидов и солдатами. Это не только еще раз вызывает безграничную гордость у молодежи, но и играет большую роль в том, что мы, учась тем самым гуманизму и патриотизму, формируемся как достойные граждане нашего государства", - сказала она.

Рамазанова сказала, что перед молодежью поставлены конкретные задачи, отметив от имени молодежи регионов, что в своей дальнейшей деятельности молодежь и впредь будет приверженной азербайджанскому государству и Президенту. "Чтобы добиться этих целей, мы тесно сплотимся вокруг Вас, будем прилагать большие усилия во имя развития страны", - сказала Рамазанова, добавив, что молодежь является первым помощником в этой деятельности по развитию регионов страны.