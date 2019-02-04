В Ереване заместителю Лаврова показали истинное лицо армянства

Газета "Жаманак" распространила любопытный факт.

"Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, посетивший Армению, крайне раздосадован отношением к нему и русской культуре в Армении", - пишет издание.

Оказывается, во время своего визита в Армению Карасин 30 января принял участие в церемонии открытия бюста российского дипломата, поэта и драматурга Александра Грибоедова в Парке благодарения Российско-Армянского (Славянского) университета в Ереване.

Газета подчеркивает, что, несмотря на присутствие Карасина, на мероприятии не было ни министра иностранных дел Армении, ни кого-либо из его многочисленных заместителей. Что вполне справедливо было воспринято Григорием Карасиным как дипломатический демарш.

Можно предположить, что все это случилось из-за ставшей уже притчей во языцех некомпетентности команды Никола Пашиняна. Но в данном случае речь идет не о митинговых дружках Никола вроде Мирзояна и прочих. Старого лиса Мнацаканяна нельзя назвать некомпетентным, и если он не пришел на церемонию сам или не отправил туда кого-то из заместителей, значит, на это был заказ. Или же те полдня, что они с Карасиным провели за закрытыми дверями, оказались не самыми удачными для армянской стороны. О чем именно московский гость говорил с армянским министром, не уточняется.

Как бы там ни было, а история с памятником Грибоедову уже попахивает дипломатическим скандалом.

Зульфугар Ибрагимов