"Сулейман ибн какой-то": Гений Салманов и позор Нарусовой

Чувство благодарности, переваривание благодеяния - процесс, вообще-то, тяжелый. Тонкой душе тягостно сознавать, что кто-нибудь чем-то ей обязан, грубой душе трудно сознавать себя обязанной кому-либо.

Кроме того, благодарность - это не только чувство, а эмоционально-логическое явление, когда чувства возникают на основе определенных мыслей. Поэтому, если человек не считает нужным испытывать чувство благодарности за что-либо к кому-либо, то он и не будет его испытывать.

Можно много говорить о необходимости благодарности в нашей жизни, и всё-таки лучше один раз почувствовать, увидеть и осознать эту энергию, чем много раз о ней говорить.

Увы, некоторые индивиды напрочь лишены такого чувства. Потому и они кажутся немощными душой, ущербными моралью.

Положение становится трагическим, когда человек, достигший некоего положения в обществе и вкусивший материальные блага, становится таковым не благодаря своему таланту, уму или неординарному мышлению, а благодаря близости или родству с политической элитой. Такие люди всегда, во всех обществах вызывали чувство глубокого неприятия - ведь шут у короля, скоморох у царя или "особа, приближенная к императору", в сущности, никто и имя ему никак. И когда такие ловцы счастья и охотники за удачей глубокомысленно изрекают откровенный бред или, пытаясь казаться "вумным", выпячивают свою гопническую сущность, это становится еще отвратнее.

Такие интеллектуальные пигмеи и новоявленные Шариковы чуть ли из кожи вон лезут, дабы доказать обратное. Мол, они вовсе и не они, не марионетки на сцене сильных мира сего, а, поди ж ты, самые что ни на есть нормальные, да и еще имеющие собственные, "независимые" суждения субъекты общества.

Среди таковых обретается и мать Ксении Собчак, член Совета Федерации России от Республики Тыва Людмила Нарусова.

Скандально известная своими экстравагантными, часто труднообъяснимыми выходками вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в очередной раз решила потрясти мозговыми извилинами.

22 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" она допустила неуважительные высказывания в адрес выдающего советского и российского геолога, первооткрывателя тюменской нефти, заслуженного геолога Российской Федерации и азербайджанца по национальности Фармана Салманова.

Касаясь проекта "Великие имена России" по присвоению имен аэропортам российских городов, Нарусова отметила, что данная инициатива лишена всяческой логики.

Высказываясь по этому поводу, она отметила следующее: "Мурманск - город-герой, город морской боевой славы - получил имя Николая II. Почему? То есть логики нет никакой, хотя бы внешней: то ли там, где родился, то ли там, где погиб, то ли там, где умер... Почему нужно добавлять что-то к Шереметьево или к Домодедово? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город, по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь, получил название Сулеймана ибн кого-то... Азербайджанца, который там открыл залежи нефти. Ну, честь ему и хвала, но, во-первых, это неудобопроизносимо в аэропорту. Но даже не поэтому. Смысл этой акции, смысл того, что подняли общественное мнение, взбудоражили, перессорили жителей регионов. И в итоге это, надеюсь, ничем не кончится".

Пренебрежительное отношение к памяти азербайджанца, который является первооткрывателем и участником открытия более 130 нефтегазовых месторождений, ставших надёжной базой нефтегазового комплекса современной России, не только возмутительная выходка "яжеНарусовой!", но и откровенное хамство, замешанное на безграмотности.

Безусловно, гений и величие выдающегося сына азербайджанского народа Ф.Салманова недоступно пониманию примитивной скандалистки Нарусовой. Ибо Фарман Салманов, известный геолог, строитель, ученый и организатор геологоразведочного производства, уникален еще и тем, что мировая история не знает другого геолога, столь активно и самое главное, результативно участвовавшего в открытии гигантских и крупных месторождений нефти и газа.

В своей книге "Я - политик" Ф.Салманов написал: "Пусть нас объединяет любовь к нашей общей Родине - великой России, тревога за ее лучшее будущее и искреннее стремление сделать все зависящее от каждого из нас, чтобы такое будущее наступило как можно быстрее".

Эту любовь он доказал гениальной и титанической деятельностью во имя будущего России.

Россияне не забыли героя: они еще раз увековечили память о Фармане Салманове, присвоив его имя аэропорту Сургута.

Нарусова очень любит говорить о "великом вреде радикальных и националистических организаций" в России, выступает за максимальное ограничение деятельности таковых. Но одним своим высказыванием о Ф.Салманове она показала свою истинную сущность и доказала, что ничем не отличается от бритоголовых "скинхедов", с пеной у рта кричащих о "величии Великой России", требующих "выдворения всех иноверцев".

Увы, история безжалостна как к националистам и зоологическим шовинистам, так и псевдополитикам с налетом вульгарной цивильности. По прошествии некого времени о таких никто и не вспоминает, и вопреки всем своим потугам Л.Нарусова канет в Лету, как ничем не примечательная дама с непомерными амбициями и болезненным гонором. А вот имя Фармана Салманова не забыто, его помят, о нем говорят. А о Салманове будут говорить. Потому что он работал и созидал во имя нынешних и будущих поколений россиян.

Речь даже не о том, что горе-сенатор Нарусова перепутала имена: первооткрывателя сибирской нефти звали не Сулейман, а Фарман Салманов.

Проблема в ущербности мышления.

Ведь ущербна же эта мадам, если не знает человека, чье имя носят корабли и учебные заведения, кому воздвигли памятники во многих городах России, о ком сняты такие известнейшие фильмы, как "Сибириада" и "Стратегия риска".

Нарусовой невдомек, что Владимир Высоцкий посвятил великому Фарману Салманову целый цикл своих знаменитых бардовских песен и дружил с ним всю жизнь. Знает ли Нарусова, что и В.Высоцкий, и Ф.Салманов похоронены рядом на Ваганьковском кладбище и автором памятников этим гениям является знаменитый скульптор Александр Рукавишников, который отлично знал, каким непререкаемым авторитетом был Фарман Салманов для деятелей культуры и спорта бывшего Советского Союза, опекая десятки и сотни из них в годы совдепии?

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Логинов потребовал привлечь сенатора Людмилу Нарусову к ответственности за разжигание межнациональной розни. В Общественной палате ХМАО заявили, что Югру строили люди разных национальностей, в числе которых азербайджанцы, татары, украинцы и дагестанцы. Логинов подчеркнул, что Салманов был великим человеком, благодаря которому "этот сенатор вообще-то сидит на своем месте", а имя геолога-первооткрывателя для аэропорта выбрал народ.

Мне жаль Людмилу Нарусову, ведь в отличие от нее, население всего Ханты-Мансийского автономного округа России желало, чтобы Сургутский аэропорт был назван его именем. Населению северного и сурового климатом региона очень легко произносить это имя. В Ханты-Мансийске действуют музей и гимназия имени Фармана Салманова. Произносить имена лиц, оставивших после себя след, является большой честью. В первую очередь Людмила Нарусова должна учесть количество людей, проголосовавших за Фармана Салманова в Сургуте и Нижневартовске. Их тысячи, и она должна отнестись к этому с уважением.

Л.Нарусова вряд ли понимает, что вся Россия должна быть благодарна Фарману Салманову за то, что он нашел сибирскую нефть. Он был Человеком, разделившим историю Сибири и конкретно Ханты-Мансийска, на жизнь "до" нефти и "после". Который смело противостоял орде чиновников, министров и "ученых", доказывая свою несгибаемую убежденность, что здесь, в Сибири есть нефть. Причем в фантастических, немыслимых для той эпохи количествах.

Вот почему Фарман Курбан оглы Салманов является целой эпохой.

А Людмила Нарусова, сердце которой, словно ядом, пропиталось неблагодарностью, все еще представляет в Совете Федерации Тувинский округ. Если Нарусова в молодости пасла там оленей и поэтому тувинцы, помня ее героический труд, выбрали сенатором - были бы почет и уважений к оной даме.

Трудовая оленеводческая биография же "избранницы" Нарусовой от Тывы порождает такие же ассоциации, как при оценке ее маразма о Фармане Салманове.

Авторитет Фармана Салманова и память о нем непререкаемы, и вряд ли любовь россиян к нему может поколебать госпожа Нарусова.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az