Президент Ильхам Алиев поздравил главу Малайзии
4 февраля 2019 15:14 169
4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии Его величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху ибни Султану Хаджи Ахмаду Шаху аль- Мустаину Биллаху.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Сердечно поздравляю Вас с избранием XVI Верховным главой Малайзии. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией в интересах наших народов и дальше будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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