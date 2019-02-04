Президент Ильхам Алиев поздравил главу Малайзии

4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии Его величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху ибни Султану Хаджи Ахмаду Шаху аль- Мустаину Биллаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием XVI Верховным главой Малайзии. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией в интересах наших народов и дальше будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии", - говорится в поздравлении главы государства.