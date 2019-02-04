В Армении поняли, чем им грозит обращение Сороса

Сорос проснулся. Собственно, он и раньше не спал в плане интереса к Армении и армянскому обществу, а на днях активизировался открыто и бесповоротно, сделав весьма симптоматичную запись в своем Twitter. Американский миллиардер, председатель инвестиционного Фонда Сороса, учредитель Фонда гражданского общества, одна из самых одиозных фигур мирового закулисья - Джордж Сорос - заявил о необходимости помочь гражданскому обществу в Армении, передает Day.Az со ссылкой на "Голос Армении".

"Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно необходима для демократического настоящего и будущего страны", - написал Сорос, прикрепив к записи опубликованную на сайте Фонда гражданского общества статью под названием "Как лица, определяющие политику США, могут поддержать демократию в Армении".

Чем чревата для Армении "поддержка" Сороса, да к тому же мощная? "Ситуация в принципе прогнозируемая и не новая - речь идет о проверенной технологии, которая уже с успехом применялась Западом в ряде стран, - сказал в беседе с корр. "ГА" руководитель Информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. - В тех странах, где Запад, скажем так, получал абсолютную власть, начинались процессы по ликвидации государственных институтов с тем, чтобы они перестали быть конкурентоспособными по отношению к их собственным государственным институтам. А ведь обороноспособность любого государства обеспечивают именно государственные институты. Что означает заявление Сороса? То, что финансирование от его фонда многократно увеличится и, если до сих пор Фонд Сороса в Армении работал на уровне каких-то своих агентов влияния - скажем, в правительстве - или на уровне отдельных общественных организаций, теперь он уже получит доступ к прямому госуправлению. А соросовские разработки и рекомендации будут напрямую реализовываться в госструктурах..."

Восточная мудрость гласит: если хочешь победить врага - воспитай его детей. Именно по такому принципу будет осуществляться "мощная поддержка" армянскому обществу соросовскими организациями.

"В чем разница между сегодняшним обращением Сороса и его предыдущей деятельностью в Армении? Ведь и раньше его организации здесь работали и продвигали свои цели. Да, при прошлых властях Фонд Сороса также активно функционировал, разрабатывал стратегические документы, многие из которых принимались со стороны госструктур и реализовывались. Но тогда во власти хотя бы был какой-то противовес, пусть и небольшая, но группа людей, которые оказывали сопротивление. У Фонда Сороса было большое влияние, но не могло быть прямого тотального управления. А сегодня это прямое управление вполне возможно. Во-первых, как минимум 5 депутатов парламента прямо или опосредованно финансируются из Фонда Сороса, это ни для кого не секрет. Члены правительства практически на 100% - прозападно ориентированные люди. Мы не видим точку опоры для национальных сил. Даже в правящей партии не видим. При прошлой власти, повторюсь, были силы, оказывавшие сопротивление разрушительному чуждому влиянию. И не было прямо финансируемых Фондом Сороса депутатов в парламенте. А сейчас есть..." - констатирует Айвазян.