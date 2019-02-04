Сержа Саргсяна вызвали на допрос

Бывший президент Армении Серж Саргсян 1 февраля несколько часов находился в Специальной следственной службе. Как сообщают источники газеты "Айкакан жаманак", Саргсян был допрошен в качестве свидетеля в рамках дела 1 марта 2008 года, передает Day.Az.

Согласно источнику, его допрос будет продолжен. Между тем, в ССС не стали комментировать эту информацию.

Ранее глава ССС Армении Сасун Хачатрян заявил, что в рамках этого громкого дела будут допрошены все должностные лица, в том числе и Серж Саргсян.

До настоящего времени по делу 1-го марта 2008 года проходили второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян, экс-министр обороны Сейран Оганян и другие.