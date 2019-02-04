Эльхан Алескеров о перспективах отношений России и Азербайджана - ВИДЕО

Азербайджан - важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран - принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на news-front.info, руководитель экспертного совета "Baku Network", доктор философии Эльхан Алескеров прокомментировал отношения России и Азербайджана.

"Отношения стран развиваются по возрастающей, есть взаимопонимание на уровне лидеров стран. Очень сильные отношения в рамках международных ассоциаций. Проект "Север-Юг" внес значительный вклад в развитие отношений между Россией и Азербайджаном", - комментирует Алескеров.

"Есть военное сотрудничество, Азербайджан является потребителем российского военного комплекса, в Баку в последнее время много туристов из России", - дополняет эксперт.

В студии программы "На самом деле" агентства News Front руководитель экспертного совета "Baku Network", доктор философии Эльхан Алескеров и постоянный ведущий программы - Сергей Веселовский.

Ниже можно посмотреть целиком данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы "На самом деле".

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