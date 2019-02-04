Утвержден план мероприятий по проведению в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу

4 февраля 2019 17:03

Согласно распоряжению руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, утвержден план мероприятий по проведению в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении даны поручения соответствующим структурам для выполнения работ, предусмотренных в плане мероприятий.

Отметим, что V Всемирный форум по межкультурному диалогу состоится 2-3 мая текущего года.

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