Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 130-летия народного артиста Сеида Шушинского
4 февраля 2019 18:33 157
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о праздновании 130-летия народного артиста Сеида Шушинского.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В апреле 2019 года исполняется 130 лет со дня рождения видного представителя мугамного искусства Азербайджана, известного музыкального деятеля и педагога, народного артиста республики Сеида Шушинского (Мир Мохсун ага Сеид Ибрагим оглу).
Согласно распоряжению, министерству культуры поручено подготовить план мероприятий, посвященный 130-летию народного артиста Сеида Шушинского; Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!