Президент Ильхам Алиев выделил средства Бакинскому международному центру мультикультурализма
4 февраля 2019 19:42 181
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по обеспечению деятельности Бакинского международного центра мультикультурализма.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, в целях обеспечения деятельности Бакинского международного центра мультикультурализма в 2019 году и осуществления предусмотренных мероприятий из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Бакинскому международному центру мультикультурализма будет выделено 800 тысяч манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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