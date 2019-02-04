Президент Ильхам Алиев выделил средства Бакинскому международному центру мультикультурализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по обеспечению деятельности Бакинского международного центра мультикультурализма.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения деятельности Бакинского международного центра мультикультурализма в 2019 году и осуществления предусмотренных мероприятий из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Бакинскому международному центру мультикультурализма будет выделено 800 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.