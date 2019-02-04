Президент Ильхам Алиев призвал азербайджанскую молодежь быть активной в сфере экономики и политики

Президент Ильхам Алиев, выступивший на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана, коснулся концептуальных основ молодежной политики в Азербайджане и охарактеризовал эту политику как важное направление, обеспечивающее национальное развитие.

Об этом сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат сказал, что сказанное Президентом Ильхамом Алиевым не только является кратким резюме пути развития, который прошла азербайджанская молодежь за прошедшие годы, но и показателем того, какой важный путь прошла молодежь на пути общенационального прогресса.

"Президент Ильхам Алиев еще раз уделил внимание государственной независимости и сказал, насколько большим достоянием она является. Глава государства разъяснил экономическую и политическую независимость как два важных фактора, дополняющих друг друга и призвал нашу молодежь быть активной в экономической и политической сферах для осуществления национальных интересов. Глава государства, опираясь на метод исторического сравнения, сказал: "Наш народ веками жил в составе других государств, империй. Однако мы сохранили нашу национальную идентичность, обычаи и традиции. Почему? Потому что всегда были привязаны к нашим ценностям, и сегодняшняя молодежь должна постоянно уделять большое внимание этому вопросу. Азербайджанские ценности являются для нас самыми главными. Именно эти ценности, родной язык, культура, литература, искусство сохранили нас как народ, нацию, веками защищали от ассимиляции. Азербайджанская молодежь обязательно должна воспитываться в национальном духе, чтобы в будущем достойно защищать государственные интересы, национальные интересы нашего народа. Считаю, что эти два основных фактора являются очень важными для каждого молодого человека", - сказал Бабаоглу.

По его словам, Президент Ильхам Алиев, отметивший, что в основе всех побед, достигнутых Азербайджаном в спортивной, культурной, музыкальной сферах, в сфере социальной жизни, сферах науки и образования, стоят именно достижения азербайджанской молодежи, обусловил достижение побед в военной сфере именно азербайджанской молодежью и также сказал, что страна справедливо гордится своей молодежью.

"Слова главы государства о том, что "Наша молодежь сражается за землю, за Родину. Подавляющее большинство наших шехидов - молодежь. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Молодежь обусловила наши военные победы. Апрельские бои - наша славная историческая победа, и абсолютное большинство участников этих операций - молодежь. В результате этой операции мы освободили от захватчиков земли, которые долгие годы оставались под оккупацией. Мы подняли на этих землях - в Лелетепе, в горах Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов флаг Азербайджана. Это - большая историческая победа" - являются свидетельством того, на что способна азербайджанская молодежь, и показателем того, что в будущем она станет гарантом территориальной целостности. Поэтому Президент Ильхам Алиев, высоко оценив роль нашей молодежи, указал на то, что государство всегда будет уделять внимание решению ее проблем", - добавил депутат.