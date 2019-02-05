Армянская церковь «прокляла» российское новостное агентство

На днях российское издание Лента.ру посвятило материал безобразиям, творящимся за стенами "святого" Эчмиадзина, о нравах в среде армянских священнослужителей, разврате и педофилии.

Материал под названием "Ара рад" вызвал большое возмущение в Армении. И еще удивление. Признаться, мы тоже были удивлены тем фактом, что крупные российские СМИ до сих пор не уделяли внимания этой теме. О разврате и коррупции в Армянской апостольской церкви, начиная с ее верхушки, говорится и пишется уже не первый год. Один только скандал вокруг фактов педофилии в Армянской духовной семинарии Иерусалима, разгоревшийся в 2016 году, чего стоит.

Так вот, прочитав статью, в Эчмиадзине Ленту.ру подвергли анафеме.

"Омерзительнейший пасквиль на Армянскую Апостольскую Церковь и лично Католикоса Всех Армян Гарегина Второго опубликовало российское электронное издание Лента.ру. В статье под названием "Ара рад", под соусом некоего исследования, которое якобы проводит это, с позволения сказать, СМИ, на нашу Церковь и ее духовных предводителей выливаются тонны бездоказательной грязи", - написало издание "Голос Армении".

За комментарием "ГА" обратился к руководителю пресс-канцелярии Эчмиадзина иерею тер Ваграму Меликяну, который заявил:

"Ознакомились со статьей. Удивлены проявлением бескрайнего непрофессионализма со стороны известного портала, - заявил в беседе с корр. "ГА" тер Ваграм. - Уверены, что верующие Армянской Апостольской Церкви как в Армении, так и в России не оставят данный материал без внимания и выскажут редакции свое возмущение. Подобное отношение неприемлемо".

Заметим, что прежде чем требовать извинений и опровержений от россиян, армянской церкви придется "вычистить" из Интернета с многочисленных сайтов и из соцсетей всю информацию по этому поводу за несколько лет, которая основана на фактах и доказана. Сказанное Лента.ру не выдумано, все это голые факты.

А почему российское издание вдруг осмелилось на пинок вотчине Гарегина, это уж другой вопрос. И он куда интереснее.

Зульфугар Ибрагимов