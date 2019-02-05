Бессмысленный визит Пашиняна в Германию разочаровал армян

Помпезный визит Никола Пашиняна в Германию, завершившийся подписанием всего одного, причем, не особо значимого документа, стал еще одним разочарованием для "революционной" Армении. Напомним, что в ходе посещения Кельнского политеха был подписан Меморандум о сотрудничестве между Кельнским техническим университетом и Национальным политехническим университетом Армении.

И все. На родине Пашиняна застыли в недоумении - как, и это все итоги распиаренного визита? Да, были какие-то заявления касательно карабахского урегулирования, которые амянский агитпроп попытался представить как прорывные и важные. Были слова канцлера Меркель, назвавшей позицию Пашиняна по Карабаху смелой. Но что имела в виду госпожа Меркель, в Армении могут только догадываться. Чем, собственно, и занимаются тамошние СМИ и экспертное сообщество с конца минувшей недели.

"После смены власти весной 2018 года Армения превратилась просто в страну зрелищ и зевак, где каждый хочет что-то урвать, получить, а не предложить, отдать или на самом деле оказать поддержку, - написал на своей странице в Facebook зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА). - Несерьезность, непонятность и downshifting, - таково, к сожалению, реальное отношение европейских политических кругов к нашей стране после смены власти. И всего один договор о сотрудничестве между политехническими вузами, рожденный за год в ходе двух визитов Меркель-Пашинян, служит небольшим, но неопровержимым доказательством этого".

Его соратник, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов в своих оценках в "Facebook" был еще более резок. "Пашинян не в состоянии противостоять вызовам, стоящим перед государством, - написал он. - Власть, а уж тем более государство - это не игрушка, чтобы кататься на ней, как душе угодно. В случае продолжения всего этого есть лишь один выход. И этот выход - отставка Никола".

Султан Керим