Армянские СМИ повернулись против Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

Полиция 2 февраля обнаружила человека, совершившего несколько дней назад кражу с пр. Баграмяна, 26, передает News.am, со ссылкой на Shamshyan.com.

Как сообщалось ранее, 30 января 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный незаконно проник в здание резиденции главы государства и с применением технических средств взломал деревянный стенд, расположенный в одном из коридоров здания по пр. Баграмяна, 26, и похитил 4 памятные монеты.

Как пишет газета "Голос Армении", еще совсем недавно это преступление поразило бы своей дерзостью. Надо же, настолько оборзеть, чтобы ограбить резиденцию главы государства! Надо же, настолько обнаглеть, чтобы потом спокойно вернуться на место преступления и вернуть награбленное! Увы, сейчас это даже не удивляет. Разве что вызывает вполне обоснованную тревогу сознательной части общественности в связи тем, что, если уж уровень защищенности этого здания столь низок, что уж говорить о степени защищенности квартир и имущества рядовых граждан?!

Впрочем, считают в "ГА", это далеко не самый яркий пример того, что страна вплотную приблизилась к очень опасной криминогенной черте. Можно напомнить о нападении с топором на отделение банка, серийный грабеж в супермаркетах и в кредитной организации. А Фантомас и вовсе из области сюрреализма. Тем не менее, это реальность, та реальность, в которой граждане Армении сегодня живут, та, до которой они докатились в течение буквально нескольких месяцев, за время которых правовой нигилизм в обществе достиг своего пика, и вполне естественно, что такое общество рождает фантомасов и мужиков с топором.

Ответственность за это, считает издание, несет лично премьер-министр Никол Пашинян. Стоит обратить внимание на сигналы, отправляемые обществу со стороны власти. Месседжи, сформировавшие сегодняшний беспредел. По сути, самым первым из них стал акт прощения штрафов по нарушениям ПДД. Именно эта инициатива наглядно продемонстрировала, что власть вовсе не стоит на страже закона и порядка, а, наоборот, решила защитить часть общества от того же закона и порядка. Власть, по сути, этим своим шагом мотивировала и стимулировала наплевательское отношение к праву и правилам. Результат не заставил себя долго ждать, чему свидетельством является статистика страшных аварий на дорогах, уносящих практически ежедневно человеческие жизни...

Существенным толчком к росту правонарушений и преступности в стране "ГА" считает и так называемую беспрецедентную амнистию. Власти гордились тем, что выпустили на свободу больше осужденных, чем когда-либо это делалось. При этом, абсолютно не задумываясь над тем, чем на свободе займутся эти люди... И тут результат не заставил себя долго ждать. Беспрецедентно участились кражи (в частности, кражи запчастей машин), ограбления, воровство. И все это в каких-то чересчур наглых, дерзких формах. Впрочем, эта дерзость тоже имеет вполне конкретные истоки, связанные с отношением широких масс к правоохранительной системе и ее репутацией. Правоохранительная система настолько увлеклась борьбой с коррупцией, причем не просто увлеклась, а демонстративно, что другие виды преступлений в глазах общественности перестали казаться грехом.

Одним словом, шаги новой власти уже сформировали в обществе правовой нигилизм. Так что вряд ли стоит удивляться дерзости ограбления в резиденции на пр. Баграмяна, 26, фантомасам, людям с топорами, констатирует армянское издание.

Кстати, как раз сегодня СМИ соседней страны сообщили об очередном дерзком преступлении, совершенном лицами, подпавшими под пашиняновскую амнистию.

Как пишет Новости-Армения, в отделение полиции Малатия 2-го февраля, в 01:40, поступил сигнал от диспетчера такси-сервиса. Оператор заявила, что с ней связался один из водителей и сообщил, что в Юго-Западном районе пассажир вытолкнул его из машины и угнал ее, сообщает пресс-служба полиции Армении. Согласно показаниям, пассажир сел в машину в 5-м массиве Нор Норка и попросил направиться в Юго-Западный район А3. На улице Себастия он попросил сменить маршрут и направиться в сторону районной администрации.

"Они доехали до улицы Отьян, где пассажир напал на водителя сзади, приставил какой-то предмет к его горлу и потребовал деньги. Водитель отказался и оказал сопротивление", - сказано в сообщении полиции.

В автомобиле были обнаружены следы крови, а в салоне - две части сломанного ножа и шапка преступника. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения и незаконного завладения транспортным средством.

Совершившим нападение оказался освобожденный недавно по амнистии 31-летний Мамикон Саркисян...

Султан Керим