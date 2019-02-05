Доигрались - Проделки Симоньян ударили по имиджу российского ТВ

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание телеканала "РТР-Россия". Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканал "РТР-Россия" вступил в силу в понедельник, решение о приостановке его вещания в кабельных сетях NEPLP принял, мотивируя это разжиганием вражды и подстрекательством к войне в передачах телеканала "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", сообщает РИА-Новости.

В свою очередь, МИД России заявил, что решение властей Латвии является грубым нарушением свободы прессы и не должно остаться без внимания ОБСЕ. Посольство России в Латвии назвало запрет большой пощечиной свободе слова...

Об отсутствии всех и всяческих границ в передаче того же Соловьева, мы все прекрасно знаем. Этот товарищ и гости его позорных ток-шоу не особо разборчивы в стремлении доказать свой "патриотизм". И, что особенно смешно, более всех "патриотами России" хотят казаться армянские эксперты - завсегдатаи соловьевских шоу.

Но если бы вещание РТР прикрыли из-за Соловьева, это было бы сделано уже давно. В Латвии же терпели его "вечера" и ничего не предпринимали. Пока имидж российского телевидения не опустился окончательно ниже плинтуса благодаря небезызвестной и вездесущей Маргарите Симоньян. Она своей "безграничной" активностью и стараниями показаться еще большим "патриотом России", чем даже президент РФ, создала определенные тренды, которым стали следовать и другие телеканалы. На свою голову.

Симоньян сформировала негативный имидж российского ТВ, которое теперь олицетворяется на Западе только с ее именем. Практика перевирать и фальсифицировать факты и интерпретировать их в отрыве от реалий привела к тому, что к руководимым Симоньян ресурсам относятся в мире с большим подозрением.

И, как ни прискорбно, подозрительное отношение проецируется теперь и на другие российские СМИ.

Султан Керим