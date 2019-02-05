Кто и зачем пытается подогревать тему новой войны в оккупированном Карабахе? - ПОДРОБНОСТИ

После знаковой, по мнению экспертов, встречи Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном в Давосе мировое сообщество уверенно заговорило о возможно скором разрешении многолетнего нагорно-карабахского конфликта. Беседа продлилась около полутора часов. Ранее, в середине января в Париже прошла четырехчасовая встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с и.о. главы МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, по итогам которой, согласно сопредседателям Минской группы ОБСЕ, стороны "согласились с необходимостью принятия конкретных мер по подготовке населения обеих стран к миру". В общей сложности, Президент Ильхам Алиев уже четырежды проводил встречи с Пашиняном после избрания последнего на пост премьер-министра Армении.

Детали всех этих встреч, естественно, держатся в тайне, однако в беспредметность столь долгих переговоров, да еще с участием первых лиц двух стран, конечно, верится с трудом. Впрочем, на днях Н.Пашинян обескуражил наблюдателей, заявив, что формула "территории в обмен на мир" не может быть предметом обсуждений, а переговоры были "ни о чем".



Реакция МИД Азербайджана последовала незамедлительно. "Трудно понять логику господина Пашиняна, потому что краеугольным камнем переговоров по урегулированию...конфликта, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод вооруженных сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана. Этого требуют 4 известные резолюции Совета Безопасности ООН и практически все документы, принятые международными организациями по поводу урегулирования конфликта. В данной связи возникает вопрос: следует ли рассматривать подобную позицию г-на Пашиняна как его отказ от переговоров?", - говорится в частности в заявлении внешнеполитического ведомства АР.

Казалось бы, МИД Азербайджана высказался по существу, решительно и своевременно, указал на неконструктивность подобных заявлений и призвал противную сторону не подрывать переговорный процесс, призванный устранить последствия вооруженной агрессии Армении против Азербайджана. Тем не менее, в информационном пространстве, главным образом в блогерском сообществе, раздаются голоса, выражающие сомнения в эффективности реакции азербайджанской дипломатии, и соответственно, в действенности переговорных механизмов. Такие вбросы, безусловно, призваны дискредитировать политический диалог, в первую очередь в глазах азербайджанской общественности. Некоторая срежиссированность этих невнятных голосов видна невооруженным глазом, звучат они слаженно и говорят практически об одном и том же. Что пытаются они донести до граждан нашей страны? Что политическое урегулирование конфликта невозможно, что войне нет альтернативы?

Между тем, еще совсем недавно в Баку наблюдался отчетливый оптимизм по поводу того, что после многих лет застоя наконец появилась реальная возможность добиться прогресса в разрешении конфликта. Новое руководство Армении, в лице Н.Пашиняна, казалось, наконец признало, что дальнейшая изоляция ведет страну к неминуемому коллапсу, а решать конфликт военным путем для Армении абсолютно бесперспективно. Апрельские бои воочию показали всему миру в разы превосходящую боевую и техническую мощь наших ВС, решимость и бесстрашие наших воинов. То, что Баку, в соответствии с международными обязательствами остается приверженцем мирного урегулирования, это последний шанс Еревану договориться по-хорошему, дабы избежать сокрушительного военного поражения.

Немалым бонусом в "копилку" Азербайджана стал недавний звонок советника президента США по вопросам национальной безопасности Дж. Болтона, еще раз подтвердивший крайнюю заинтересованность Вашингтона в мирном урегулировании конфликта. ЕС также однозначно призывает стороны к примирению. Излишне говорить, что Азербайджан и Армения, в первую очередь заинтересованы в мире, несомненно, каждый по своим причинам, со своими преференциями, но однозначно, предпочитают мир войне. Упрощенно, для нас мир - восстановление территориальной целостности, для них - спасение от катастрофы и верный путь к экономическому развитию.

Так кто же хочет войны, или, по меньшей мере, сохранения "замороженного" конфликта? Кто пытается заявить о себе в качестве верховного судьи в деле разрешения нагорно-карабахского конфликта? Вопросы остаются открытыми, так как, несмотря на отсутствие дефицита "подозреваемых", прямых доказательств нет, и потому ничего однозначно утверждать нельзя.

Очевидно лишь одно - пустая и безосновательная критика в адрес нашего МИД со стороны "хора" неприметных, но, безусловно, ангажированных личностей, явно говорит о том, что за ними стоят внешние силы, которые пытаются донести до социума нашей страны, что переговоры ни к чему не приведут и уповать остается лишь на разрешение конфликта исключительно военным путем. Между тем, позиция официального Баку остается неизменной: политический диалог сегодня необходим, по меньшей мере, для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что наша страна придерживается конструктивного пути урегулирования. В будущем такой задел всецело оправдает наше вынужденное решение использовать неотъемлемое право применения военной силы для освобождения захваченных земель.



Собственно, в соответствии с современными геополитическими веяниями, логично полагать, что принимая во внимание традиционно экспансионистские настроения в армянском обществе, известные внешние силы пытаются спровоцировать нас на эскалацию конфликта, попутно ослабить "демократию" в Армении и добиться международного осуждения, как раз в канун реализации наших знаковых проектов. Для державы, все более экономически слабеющей ввиду внешней конъюнктуры, такое "самовозгорание" конфликта, конечно же, намного выгоднее прямой или опосредованной интервенции.



Да, сегодня Азербайджан вынужден набраться терпения и ждать. Ожидание не означает бездействие и Баку планомерно следует своим интересам. Время для победного шага еще не настало. На стадии активного развития находится беспрецедентный "Южный газовый коридор", и попытки препятствовать осуществлению этого проекта - а тенденциозную критику в адрес МИД АР иначе и не воспримешь, - привет, как говорится, от новых адептов политически "почившего в бозе" В. Казимирова.



Сабухи Иманов