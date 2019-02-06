Низкопробные клоуны на Баграмяна 26

Большая часть армянского народа столько смеялась над низкопробными юмористическими передачами, столько болела за наполняющих телеэфир мусором, коверкающих армянский язык и играющих с театральных сцен дешевые постановки актеров, что в конце оказалась в политическом театре - под предводительством тех же низкопробных актеров.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание 7or.am.

Предыдущие власти были отвергнуты за ложь, но для новых вранье стало настолько естественным, что уже не успеваешь следить за его количеством.

Если на Баграмяна 26 оказываются случайные люди, путающие место работы клоуна с резиденцией руководителя государства, то в конце получается ставшая цирком родина.

Оказавшись на Б26, оторопевшие начали делать то же самое, что и актеры одного из дешевых представлений, по ошибке зашедшие обкрадывать Б26.

Какая ирония судьбы: сыгранный в представлении "Но коммент" Айком Марутяном персонаж перепутал адреса и случайно зашел обчищать Б26, а сейчас тот же Марутян является членом политической команды, которая попала на Б26 и копалась в холодильниках и ящиках в прямом эфире.

Клоуны в политической жизни сейчас делают то, что делали до этого на сцене, в телеэфире или прыгая по крышам гаражей.

Кстати, в конце упомянутого представления сыгранный Ованнесом Азояном (Колот Ово) персонаж сдает своих подельников, и попавших на Б26 оторопелых ловит полиция.

В реальной жизни тот же Ово обижен на Никола Пашиняна, так как последний попал на Б26, но так с ним и не поделился, между тем как на дело они шли вместе. Судя по всему, Ово не упустит удобного случая теперь уже в реальной жизни сдать "кинувшего" его друга, в данном случае - "народного премьера" Никола Пашиняна.

P.S. На днях из президентской резиденции была совершена кража. Украли памятные медали. Впоследствии вор вернул украденное на место. Этот человек оказался более честным, чем те, кто случайно оказались на Б26, закинули руки в госбюджет и самозабвенно самопремируются, заодно растрачивая государственные ресурсы в личных и партийных целях.