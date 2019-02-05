Азербайджан поблагодарил Узбекистан

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев поблагодарил Узбекистан за поддержку позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об сообщает, как передает Day.Az, во вторник Trend со ссылкой на Kun.uz.

"Наши отношения развиваются не только в экономической плоскости. В политическом смысле они наиболее важны. Мы всегда благодарны братскому народу Узбекистана за поддержку позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Такая справедливая позиция соответствует духу дружественных, братских отношений между нашими странами и народами", - сказал он, выступая сегодня в Ташкенте на встрече с участием деловых кругов двух стран.

Министр подчеркнул, что между странами установился "высокий уровень политических отношений", которые основываются на многовековой дружбе народов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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