В Турции напомнили о зверствах армян в Азербайджане
5 февраля 2019 17:55 149
Армяне в начале XX века совершили в Азербайджане и Анатолии ужасный геноцид.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал глава Турецкой исторической организации Рефик Туран.
Туран сказал, что в мировой географии Кавказ имеет особое значение.
"Кавказ во многие периоды был ареной, где сталкивались интересы крупных государств", - добавил Туран.
По его словам, Азербайджан исторически был для Турции самой близкой, братской страной, и так существует и сегодня.
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