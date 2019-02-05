В Турции напомнили о зверствах армян в Азербайджане

Армяне в начале XX века совершили в Азербайджане и Анатолии ужасный геноцид.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал глава Турецкой исторической организации Рефик Туран.

Туран сказал, что в мировой географии Кавказ имеет особое значение.

"Кавказ во многие периоды был ареной, где сталкивались интересы крупных государств", - добавил Туран.

По его словам, Азербайджан исторически был для Турции самой близкой, братской страной, и так существует и сегодня.

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