Находящийся в заложниках у армян гражданин Азербайджана переведен из Шуши в Армению

5 февраля 2019 18:06

Гражданин Азербайджана, 1995 года рождения Эльнур Эльман оглу Гусейнзаде, задержанный первого февраля 2017 года армянскими военнослужащими на территории оккупированного Нагорного Карабаха, и "лишенный свободы" решением незаконного суда сепаратистского режима, второго февраля был переведен из города Шуши, где он содержался, в Армению.

Как передает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, информация об этом поступила из соответствующих международных организаций, передает Day.Az.

С момента содержания перед надлежащими международными организациями ставился вопрос об освобождении Гусейнзаде и в настоящее время проводится необходимая работа в этом направлении.

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