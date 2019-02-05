Президент Ильхам Алиев доверяет азербайджанской молодежи

Выступление Президента Ильхама Алиева на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана, должно стать примером для всех, кто любит свою нацию и государство.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшан Мусаев.

"Сегодня в Азербайджане развиваются все сферы, и развиваются системно. Идея, философия азербайджанства, основа которого заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, является гарантом экономической и политической стабильности страны. Обратите внимание: Президент Азербайджана все свои выступления, включая его последнюю речь, чаще посвящает национальным интересам. Потому что там, где не обеспечиваются национальные интересы, не может идти и речи о развитии. Наше главное преимущество заключается в том, что у нас есть такой лидер, как Ильхам Алиев, который достойно защищает национальные интересы", - добавил депутат.

Депутат также сказал, что было время, когда Азербайджан находился в составе СССР, страна полностью зависела от Советского Союза.

"Мы не знали, что такое независимость, атрибуты независимости. Однако так было суждено, что мы смогли увидеть, почувствовать эту независимость", - сказал Мусаев.

Депутат также отметил, что за 25 лет Азербайджан добился больших успехов.

"Эти успехи, достигнутые с 1993 года до сегодняшнего времени, динамично развиваются. Созданные правительством партий Народный фронт и "Мусават" беспорядок, хаос достигли такой степени, что эти противоречия, а также разрушение Азербайджана в целом мог предотвратить лишь Гейдар Алиев. Поэтому народ обратился к своему спасителя и привел его к власти. После прихода к власти великого лидера была заложена основа наших успехов. С этого периода началось развитие", - сказал депутат.

Мусаев также сказал, что Президент Ильхам Алиев очень доверяет азербайджанской молодежи.

"Если обратить внимание на состав Кабинета министров, то заметим, какое отношение существует к образованной молодежи", - добавил Мусаев.

Мусаев также сказал, что слова главы государства "выдвигать молодежь вперед" является месседжем, заслуживающим особого внимания.

"Значит, молодежь должна работать над собой, улучшить успеваемость в учебе и подумать о пользе, которую они могут принести стране. Государство и Президент находятся рядом с молодежью", - сказал депутат.

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