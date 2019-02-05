В Армении затевают новую подлую игру с азербайджанскими заложниками - ПОДРОБНОСТИ

Как сообщили сегодня армянские СМИ, 1 февраля завершился срок заключения азербайджанского "разведчика" Эльнура Гусейнзаде, при по сей день невыясненных обстоятельствах оказавшегося в руках армян в феврале 2017 года в Агдеринском направлении линии фронта. Впрочем, невыясненными обстоятельства остаются для нас, а армянская сторона два года оперировала легендой о неудачной разведывательной диверсии, в результате которой, мол, Гусейнзаде оказался в армянских окопах и попал в плен.

Что на самом деле делало уже демобилизованное на тот момент из армии гражданское лицо в армянском окопе, мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. Потому что, как заявляет армянская сторона, освобожденный не хочет возвращаться в Азербайджан, и если он не пожелает поселиться в Армении или в оккупированном Карабахе, то может быть передан третьей стороне.

Представитель сепаратистского режима Давид Бабаян очень долго и цветисто комментировал этот факт журналистам, очень довольный собой и возможностью продемонстрировать "гуманность" оккупационного режима и торжество "демократии" в самопровозглашенном образовании.

По всей видимости, на Эльнура Гусейнзаде у армянской стороны свои планы. Его можно использовать для пропаганды вышеуказанной "гуманности" сепаратистов. Можно хорошо применить для перевода стрелок на Азербайджан, куда этот Гусейнзаде якобы не хочет возвращаться. Вот, мол, какая там жизнь, если граждане готовы бежать даже в Армению. И так далее. Вариантов много. В Ереване наверняка с нетерпением ожидали 1 февраля, чтобы начать поскорее осуществлять сценарий.

Посмотрим, что будет дальше. Но, судя по вальяжным заявлениям Бабаяна, игра только начинается.

Напомним, что после распространения армянской стороной легенды о "разведчике" в окопе, министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением и внесло ясность в вопрос взятия азербайджанского гражданина Эльнура Гусейнзаде в заложники армянскими военнослужащими. Оборонное ведомство еще два года назад предвидело, что инцидент будет превращен армянами в шоу.

"С большой вероятностью армяне могут организовать распространение фотографий и видео, на которых будет запечатлено, будто Эльнур Гусейнзаде во время задержания был в военной форме, и даже вооружен. Но стоит отметить, что военную форму можно приобрести в различных специализированных торговых объектах. Поэтому министерство обороны призывает не верить вымыслам армянской пропагандистской машины и еще раз отмечает, что Гусейнзаде был некоторое время назад демобилизован и в настоящее время не состоит на военной службе", - подчеркнули в ведомстве.

Стало также известно, что из рядов ВС он был удален за систематическое нарушение воинской дисциплины.

Как бы там ни было, Гусейнзаде уже перевезен из Шуши в в Армению.

Зульфугар Ибрагимов