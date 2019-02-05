Президент Ильхам Алиев выделил средства на организацию вещания в зарубежных странах
5 февраля 2019 18:36 197
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о государственной поддержке организации вещания в зарубежных странах действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, для организации действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями вещания в зарубежных странах с помощью спутника из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, ОАО "Азеркосмос" будет выделено два миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!