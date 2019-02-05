Президент Ильхам Алиев выделил средства на организацию вещания в зарубежных странах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о государственной поддержке организации вещания в зарубежных странах действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для организации действующими в Азербайджане общереспубликанскими телерадиовещателями вещания в зарубежных странах с помощью спутника из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, ОАО "Азеркосмос" будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.