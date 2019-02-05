Азербайджанская молодежь успешно представляет страну на международных мероприятиях

Азербайджанская молодежь всегда достойно выполняла возложенные на нее обязанности, всегда шла впереди процессов, происходящих в стране.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана (обмудсмена), доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

По его словам, сегодня молодое поколение принимает активное участие в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.

"Наша молодежь ведет борьбу по защите и освобождению от оккупации наших земель, принимает участие в государственном управлении, успешно представляет нашу страну на мероприятиях международного масштаба. Благодаря победам наших спортсменов флаг Азербайджана поднимается в зарубежных государствах, звучит наш гимн. В результате в различных государствах и международных структурах нашу страну узнают еще больше", - добавил Сафиханлы.

Глава аппарата обмудсмена сказал, что в целях еще более эффективного обеспечения интеллектуального, физического и духовного развития молодежи, ее активного участия в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни страны, а также прав и свобод представителей молодежи Азербайджан провел комплексные мероприятия, сформирована соответствующая законодательная база, приняты государственные программы, стратегии, которые успешно выполняются.

"Естественно, что перед молодежью ставятся определенные задачи в связи с развитием Азербайджана, его достойным местом в международном масштабе", - сказал Сафиханлы.

Руководитель аппарата выразил уверенность, что азербайджанская молодежь в дальнейшем достойно будет выполнять возложенные на ее обязанности и прилагать усилия на пути развития Азербайджана.

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