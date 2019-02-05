Вот, как Али Керимли передавали деньги из России - НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ

В Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник состоялся судебный процесс по уголовному делу, связанному с обвинением Салеха Рустамова, Видади Рустамли, Агиля Магеррамова, Бабека Гасанова и Руслана Насирова по статьям Уголовного кодекса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе, который проходил под председательством судьи Эльдара Рустамова, в качестве свидетелей были допрошены Азер Адамов, Назим Гусейнов и Джейхун Шабанов.

В судебном процессе приняли участие представители СМИ.

Родственник Салеха Рустамова, работавшего в период правления партии Народного фронта главной Исполнительной власти Гедабейского района, Азер Адамов в своих показаниях сказал, что в феврале 2018 года Видади Рустамли будучи в Грузии через whatsapp отправил ему неизвестный номер и попросил, чтобы Адамов позвонил по этому телефону и взял деньги у человека. Адамов затем связался по этому номеру с человеком и взял сначала 1000 манатов, а затем 800 манатов и передал Видади Рустамли.

Назим Гусейнов в своих показаниях сказал, что в начале мая прошлого года в вечернее время, когда он проходил рядом с отделом полиции Шамкирского района, полицейские сообщили ему о проведении оперативных мероприятий и пригласили в качестве свидетеля. Он дал согласие на это, и вместе с полицейскими они направились к парку "Истиглал" в Шамкире. Спустя примерно 20 минут полицейские подошли к Салеху Рустамову, представились и сообщили, что получили информацию о том, что Рустамов занимается наркотиками. Салех Рустамов в момент, когда полицейские спрашивали его о наличии незаконных предметов и веществ, вытащил из кармана куртки и показал завернутый в целлофан героин. Свидетель Назим Гусейнов подчеркнул, что не оказывалось никакого давления на Рустамова, а также что Рустамов не выразил никакого протеста.

Джейхун Шабанов в ходе показаний подтвердил сказанное Назимом Гусейновым и добавил, что был свидетелем того, как Салех Рустамов вытащил из кармана куртки героин и показал полицейским.

Следующее заседание суда назначено на 6 февраля.