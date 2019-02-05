Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России могут быть примером для отношений между соседями

5 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Затем глава государства побеседовал с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Президент Ильхам Алиев сказал:

Ваше святейшество, от всей души приветствую Вас в Азербайджане. Я очень рад Вас снова видеть. Пользуясь случаем, хотел бы в первую очередь поздравить Вас с 10-летием Патриаршей интронизации. Мне очень приятно, что вскоре после этого знаменательного события Вы совершаете визит в нашу страну. Мы это рассматриваем как знак уважения к Азербайджану. И также хочу Вам сказать, что в Азербайджане с большим уважением относятся к Вам, к Вашей деятельности. Вас в Азербайджане знают, Вы не первый раз посещаете нашу страну, и испытывают к Вам глубокое уважение.

Ваша роль в деле укрепления безопасности, сотрудничества, взаимопонимания в мире очень высоко оценивается во всем мире, в том числе и в нашей стране. Вы играете важнейшую роль в деле укрепления межрелигиозного диалога, в деле укрепления взаимопонимания между представителями различных конфессий, различных наций, стран. Мы в Азербайджане очень пристально наблюдаем за Вашими делами, за Вашими словами и, конечно, хотел бы еще раз отметить то, что вся Ваша деятельность направлена на служение своему народу. Также хотел бы отметить, что в деле воспитания молодежи в духе традиционных ценностей Ваши слова, мудрые слова, основанные на глубоких знаниях, основанные на принципиальной позиции, играют очень важную роль. Конечно, нам очень приятно, что Ваше отношение к нашей стране очень доброе. Как я уже сказал, Вы не первый раз посещаете Азербайджан, и нынешний Ваш визит будет служить делу укрепления наших отношений и в сфере межрелигиозного сотрудничества, и, в целом, российско-азербайджанских отношений, которые развиваются очень успешно, динамично. У нас очень высокий уровень взаимного доверия на всех уровнях, начиная от президентов и заканчивая простыми гражданами. Хотел бы сказать, что в прошлом году рекордное количество россиян посетило Азербайджан - около 900 тысяч человек. То есть, это показатель того, что отношения между людьми и странами - на самом высоком уровне. Потому что они чувствуют себя как дома, они приезжают сюда с хорошими намерениями и к ним относятся здесь как к родным людям.

Также отметил бы, что в прошлом году состоялось 6 встреч между президентами России и Азербайджана. Это тоже был рекордный показатель, отражающий сущность и характер наших отношений, нашу близость. И, конечно же, визит Владимир Владимировича Путина в Азербайджан и мой - в Россию сыграли очень важную роль в деле дальнейшего укрепления наших отношений. Наши отношения, я думаю, могут быть примером для отношений между соседями. Очень многое связывает нас в историческом плане, и сегодня, когда мы активно взаимодействуем по всем направлениям, конечно же, это сотрудничество приобретает особую важность в деле укрепления мира в нашем регионе, на Кавказе. Поэтому когда мы смотрим на всю палитру межгосударственных отношений, мы, конечно, видим позитивную динамику. И в этом контексте Ваш сегодняшний визит играет особую роль.

Я хотел бы еще раз выразить Вам глубокую благодарность за то, что Вы посещаете нашу страну, и пожелать Вам дальнейших успехов в Вашем благородном деле.