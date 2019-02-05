Патриарх Кирилл: Православные в Азербайджане пользуются всеми теми возможностями, которыми пользуется мусульманское большинство

Православные в Азербайджане пользуются всеми теми возможностями, которыми пользуется мусульманское большинство. Об этом сказал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый господин Президент, я благодарю Вас за возможность встретиться с Вами. Посещение Азербайджана всегда для меня является духовно и культурно важным событием. Ваша страна с глубокой и древней историей, Ваша страна, находящаяся на таком непростом цивилизационном перепутье, впитала в себя мудрость и окружающих народов, и, конечно, собственный исторический опыт, который не был простым, но который, несомненно, обогатил народ замечательной культурой и духовностью. Я, посещая Азербайджан, всегда обращаю внимание на высокий уровень межрелигиозных отношений. Причем, эти отношения не являются лишь только показательными на каком-то официальном уровне. Все это имеет прямое отношение к жизни простых людей. И православные в Азербайджане пользуются всеми теми возможностями, которыми пользуется и мусульманское большинство. Хотел бы особо подчеркнуть роль шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, моего друга, который играет очень положительную роль, в том числе в укреплении межнационального, межрелигиозного мира в Азербайджане, но и, несомненно, в развитии отношений между Русской церковью и мусульманами не только Азербайджана. Потому что он является Верховным муфтием Кавказа, и мы очень ценим его миротворческую роль и его способность в том числе решать непростые задачи в сфере межрелигиозных отношений.

Хотел бы особенно поблагодарить Вас за положение Православной церкви в Азербайджане. Всякий раз когда я встречаюсь с преосвященным Александром, он в очень оптимистических тонах описывает эти отношения, и я знаю точно, что это соответствует реальности, так оно и есть. Православные люди не чувствуют никакого дискомфорта, проживая в Азербайджане, они являются честными гражданами своей страны и одновременно православными людьми, которых и по религиозным убеждениям, и по традиции связывает, конечно, очень многое с их исторической родиной - Россией.", - сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что и вклад Азербайджана в развитие отношений между нашими странами всегда весьма и весьма значителен.

"Ваша добрая воля, Ваша открытость для развития этих отношений ценятся нашим народом. Хотел бы еще подчеркнуть и то обстоятельство, что сегодня в Москве, вообще в России живет много сынов и дочерей Вашего народа. Они играют значительную роль в жизни современной России - и в бизнесе, и в мире культуры. Отношения между православными и мусульманским сообществом города Москвы также строятся очень мирно и успешно. Я благодарю Бога за то, что вообще в многонациональной России нет никакого межрелигиозного напряжения, и во многом это, конечно, обусловлено и православным мироощущением и отношением православных к иным религиям, но это обуславливается также и позицией, в том числе и мусульман, выходцев из Азербайджана. Другими словами, у нас много позитива в наших отношениях - между странами, между народами. Я очень приветствую развитие этих отношений. Считаю, что во многих смыслах эти отношения являются важными для России, для Азербайджана, и для наших народов. Полагаю, что потенциал этих отношений далеко не исчерпан. Хотел бы Вас заверить, что со стороны Русской православной церкви Вы имеете в моем лице, в лице иерархии Русской православной церкви, в том числе и духовенства, которое находится в Азербайджане, надежных партнеров, искренне радеющих о дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и Россией.

Благодарю Вас за эту замечательную возможность встретиться с Вами и еще раз хочу подчеркнуть, что радуюсь, видя все то, что происходит в Азербайджане. Мы несколько лет тому назад с Вами встречались здесь, и должен сказать, что даже поверхностный взгляд на Баку свидетельствует об огромных изменениях. Баку становится очень и очень красивым городом с замечательной инфраструктурой, появилось много замечательных зданий. Хотел бы поздравить Вас с этими большими изменениями в столице. Но знаю также от своих добрых друзей, в том числе проживающих здесь, о том, что положительные изменения касаются не только столицы, но и всей страны. Поэтому хотел бы пожелать Вам помощи Божьей, крепости сил душевных, телесных и процветания азербайджанскому народу", - сказал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.