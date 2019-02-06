В мае Пашиняна ждет «армянская весна»

Близится весна. Для Армении эта весна может стать не просто милым временем года, но и очередным потрясением. "Бархатной революции" через пару месяцев исполнится год, и ее организаторам придется отчитываться о проделанной работе. Судя по публикациям в армянских СМИ и оценкам армянских экспертов, перед Николом Пашиняном стоит очень сложная задача - доказать гражданам, что переворот действительно был совершен в их интересах. А это практически невозможно, потому что за прошедшие месяцы во благо народа не было сделано ничего. Были только намерения и пустые обещания.

В связи с этим многие в Армении ожидают весной активизации оппозиции. Бывшая правящая РПА, сегодня сидящая в окопе, внимательно отслеживает все повалы Пашиняна, а экс-президент Роберт Кочарян, находящийся за решеткой, плетет свою паутину против новых властей.

Как пишет газета "Иратес", во внутриполитической жизни Армении нет серьезных сдвигов, число разочарованных людей увеличивается, а оппозиционеры в это время бесшумно продвигают свои программы.

"Если в социально-экономической жизни не будет ощутимых результатов, то власть Никола Пашиняна изо дня в день начнет терять свои позиции. В этом случае непарламентская оппозиция с помощью достаточно мощной агиткампании и грамотных шагов может быстрее подорвать позиции власти, чем можно себе представить. Есть сведения о том, что представители прежней власти (речь не только о Республиканской партии Армении, но и о кочаряновском крыле) планируют в мае этого года, когда исполнится год, как к власти пришел Пашинян, преподнести ему серьезные сюрпризы.

Какого они будут формата и вида, нам так и не удалось выяснить, поскольку процесс пока на этапе обсуждений. И в этой ситуации все зависит от Пашиняна: если он сумеет провести серьезные реформы и остановить вал разочарования, то оппозиционерам ничего не удастся, а если не удастся, то мы станем свидетелями очередных потрясений", - отмечает издание.

Султан Керим