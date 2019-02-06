Армения с каждым часом все больше должна «Газпрому»

В конце декабря прошлого года стало известно, что российская компания "Газпром" подняла цену на газ, поставляемый в Армению, на 10 процентов - со 150 до 165 долларов. Власти Армении, дабы не портить предновогоднее настроение армянского общества, объявили, что газ не подорожает для потребителей, и разница будет компенсирована за счет сокращения расходов компании "Газпром Армения, передает Day.Az со ссылкой на "Жаманак".

Источник армянского издания, близкий к данной сфере, сообщил, что компания "Газпром Армения" не собирается брать на себя бремя ответственности за подорожание и по данному вопросу с компанией даже переговоры не велись.

"Таким образом, долг в 15 млн долларов накапливается, и, поскольку "Газпром Армения" - на 100% собственность России, остается только строить догадки, что Армения на сей раз отдаст России, чтобы погасить свой долг. Скорее всего, пожалуй, это будет Ереванская ТЭЦ", - пишет газета.