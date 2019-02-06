Азербайджанские радикалы способны только на пустые слова

Азербайджанская оппозиция еще раз подтвердила свою никчемность. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "Ики сахил" (İki sahil) Вугар Рагимзаде.

Он отметил, что сегодня Азербайджан находится на новом этапе своего развития, приводится в пример другим странам.

"Под руководством Президента Азербайджана проводятся новые реформы, еще больше растут экономическая мощь, политический авторитет страны, меняется облик регионов. Не меняется только группа "политиканов", которая под воздействием антиазербайджанских элементов всегда занимает в отношении страны предвзятую, радикальную позицию", - сказал Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что основу деятельности радикальной оппозиции составляют лживые обещания, пустые слова.

"Разрушители, которые понимают, что не способны что-то сделать в реальной жизни, теперь разводят "деятельность" в виртуальном пространстве. Эти элементы, которые не способны набрать социальную базу, сидя за компьютером, хотят в чем-то убедить людей. Однако все это напрасно. Так как народ все видит и дает всему адекватную оценку", - отметил Рагимзаде.

Главный редактор также сказал, что разрушительную оппозицию волнуют лишь личные амбиции, гранты.

"Они пытаются использовать в своих личных интересах даже общенациональные вопросы", - добавил Рагимзаде.

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